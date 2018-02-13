Боевики не согласовали заявку на восстановление мобильной связи на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Оператор Vodafone подал заявки на проведение работ для бесперебойного предоставления услуг мобильной связи на территории Донецкой и Луганской областей, пока согласование от ОРДЛО не получено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.
"По координации МВОТ, для бесперебойного предоставления услуг мобильной связи на территории Донецкой и Луганской областей и создания резервных каналов связи, Vodafone подал заявки на безопасное выполнение восстановительных работ на поврежденных участках к СЦКК", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по состоянию на 13 февраля согласования от ОРДЛО не получено.
Напомним, в ОРДЛО продолжают блокировать проведение работ для восстановления мобильной связи.
По координации МТОТ, для бесперебойного предоставления услуг моб.звьязку на террит. Н. и Луг. обл и создание резервных каналов связи, Vodafone подал заявки на безопасное выполнение восстановительных работ на поврежденных участках до СЦКК. По состоянию на 13.02 согласования от ОРДЛО не получено.- МТОТ (@mtot_gov_ua) 13 февраля 2018 г.