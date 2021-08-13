Бойовики нарощують сили на Донбасі - розвідка

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"Командування ЗС РФ нарощує бойові спроможності з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ. З початку серпня з території Росії завезено близько однієї тис. тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів, у тому числі бойові броньовані машини та 12,7-мм набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок", - повідомили у ГУР Міноборони.

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За даними розвідки, для приховування постачання бойової техніки і майна військового призначення окупанти використовують як дороги, які проходять через перепускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, так і обхідні шляхи.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України напередодні надіслало ноту протесту в Росію щодо припинення відправки “гуманітарних конвоїв” на Донбас через непідконтрольну ділянку кордону України.

У звіті СММ ОБСЄ від 12 серпня спостерігачі заявили про присутність українських прикордонників та митників під час провезення “гумконвою” з території Росії на окуповані території. У ДПСУ зазначили, що це було візуальне спостереження.