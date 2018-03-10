Бойовики напали на провінцію Фарах, загинули 15 афганських силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У провінції Фарах на заході Афганістану внаслідок нападу, який бойовики здійснили перед заходом сонця 10 березня, загинули щонайменше 15 силовиків, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
За даними провінційної влади, серед загиблих сім військових та вісім поліцейських, ще троє співробітників сил безпеки вважаються зниклими безвісти.
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Також, як стверджує місцева влада, понад 30 бойовиків були вбиті після того, як урядові підрозділи попросили про повітряну підтримку.
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Речник талібів Забігулла Муджахід повідомив, що відповідальність за напад бере на себе угруповання “Талібан”.