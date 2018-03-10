Боевики напали на провинцию Фарах, погибли 15 афганских силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В провинции Фарах на западе Афганистана в результате нападения, которое боевики совершили перед заходом солнца 10 марта, погибли не менее 15 силовиков, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По данным провинциальных властей, среди погибших семь военных и восемь полицейских, еще трое сотрудников сил безопасности считаются пропавшими без вести.
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Также, как утверждают местные власти, более 30 боевиков были убиты после того, как правительственные подразделения попросили о воздушной поддержке.
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Представитель талибов Забигулла Муджахид сообщил, что ответственность за нападение берет на себя группировка "Талибан".