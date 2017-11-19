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Бойовики намагалися вивести з ладу відеокамеру ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції

Київ • УНН

 • 10611 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. НЗФ ОРДО намагаються вивести з ладу камеру відеоспостереження СММ ОБСЄ, встановлену на Донецькій фільтрувальній станції. Про це заявила українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Українська сторона СЦКК наголошує, що продовжуються цілеспрямовані дії НЗФ ОРДО щодо небажання надати Місії ОБСЕ можливість отримувати об’єктивну та неупереджену інформацію щодо стану безпекової ситуації в районі Донецької фільтрувальної станції”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 15 листопада о 02:18 відеокамера, встановлена на ДФС, зафіксувала постріл зі станкового протитанкового гранатомета зі сторони позицій НЗФ ОРДО та подальший вибух, спричинений розривом снаряда у безпосередній близькості від камери. Після інциденту камера продовжила функціонувати, однак для оцінки можливих пошкоджень з міркувань безпеки спостерігачам не вдалося дістатися до місця, де вона встановлена.

А 16 листопада, о 19:36, камерою було зафіксовано приліт гранати ручного чи станкового протитанкового гранатомета і подальший вибух.

“Українська сторона СЦКК заявляє, що зазначені факти є свідченням стійкого небажання НЗФ ОДРО сприяти виконанню Мандату СММ ОБСЄ та надати можливість отримувати об’єктивну інформацію. Додатковим свідченням цього є те, що представники НЗФ не сприяють СММ ОБСЄ у моніторингу ситуації в цілому на території ОРЛО та ОРДО, приховують дійсну інформацію та створюють видимість нібито „загрози“ цим об’єктам інфраструктури з боку підрозділів Збройних Сил України”, — повідомили у Штабі.

Як повідомляв УНН, бойовики з початку доби здійснили 10 обстрілів, найгарячіше було під Троїцьким.

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