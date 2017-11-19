Бойовики намагалися вивести з ладу відеокамеру ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції

“Українська сторона СЦКК наголошує, що продовжуються цілеспрямовані дії НЗФ ОРДО щодо небажання надати Місії ОБСЕ можливість отримувати об’єктивну та неупереджену інформацію щодо стану безпекової ситуації в районі Донецької фільтрувальної станції”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 15 листопада о 02:18 відеокамера, встановлена на ДФС, зафіксувала постріл зі станкового протитанкового гранатомета зі сторони позицій НЗФ ОРДО та подальший вибух, спричинений розривом снаряда у безпосередній близькості від камери. Після інциденту камера продовжила функціонувати, однак для оцінки можливих пошкоджень з міркувань безпеки спостерігачам не вдалося дістатися до місця, де вона встановлена.

А 16 листопада, о 19:36, камерою було зафіксовано приліт гранати ручного чи станкового протитанкового гранатомета і подальший вибух.

“Українська сторона СЦКК заявляє, що зазначені факти є свідченням стійкого небажання НЗФ ОДРО сприяти виконанню Мандату СММ ОБСЄ та надати можливість отримувати об’єктивну інформацію. Додатковим свідченням цього є те, що представники НЗФ не сприяють СММ ОБСЄ у моніторингу ситуації в цілому на території ОРЛО та ОРДО, приховують дійсну інформацію та створюють видимість нібито „загрози“ цим об’єктам інфраструктури з боку підрозділів Збройних Сил України”, — повідомили у Штабі.

Як повідомляв УНН, бойовики з початку доби здійснили 10 обстрілів, найгарячіше було під Троїцьким.