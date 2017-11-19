Боевики пытались вывести из строя видеокамеру ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. НВФ ОРДО пытаются вывести из строя камеру видеонаблюдения СММ ОБСЕ, установленную на Донецкой фильтровальной станции. Об этом заявила украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.
“Украинская сторона СЦКК отмечает, что продолжаются целенаправленные действия НВФ ОРДО относительно нежелания предоставить Миссии ОБСЕ возможность получать объективную и беспристрастную информацию о состоянии безопасности ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 15 ноября в 2:18 видеокамера, установленная на ДФС, зафиксировала выстрел из станкового противотанкового гранатомета со стороны позиций НВФ ОРДО и последующий взрыв, вызванный разрывом снаряда в непосредственной близости от камеры. После инцидента камера продолжила функционировать, однако для оценки возможных повреждений из соображений безопасности наблюдателям не удалось добраться до места, где она установлена.
А 16 ноября, в 19:36, камерой было зафиксировано прилет гранаты ручного или станкового противотанкового гранатомета и последующий взрыв.
“Украинская сторона СЦКК заявляет, что указанные факты являются свидетельством устойчивого нежелания НВФ ОРДО способствовать выполнению Мандату СММ ОБСЕ и предоставить возможность получать объективную информацию. Дополнительным свидетельством этого является то, что представители НВФ не способствуют СММ ОБСЕ в мониторинге ситуации в целом на территории ОРЛО и ОРДО, скрывают истинную информацию и создают видимость якобы „угрозы“ этим объектам инфраструктуры со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины”, — сообщили в штабе.
Как сообщал УНН, боевики с начала суток совершили 10 обстрелов, горячее всего было под Троицким.