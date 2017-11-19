Боевики пытались вывести из строя видеокамеру ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции

“Украинская сторона СЦКК отмечает, что продолжаются целенаправленные действия НВФ ОРДО относительно нежелания предоставить Миссии ОБСЕ возможность получать объективную и беспристрастную информацию о состоянии безопасности ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 15 ноября в 2:18 видеокамера, установленная на ДФС, зафиксировала выстрел из станкового противотанкового гранатомета со стороны позиций НВФ ОРДО и последующий взрыв, вызванный разрывом снаряда в непосредственной близости от камеры. После инцидента камера продолжила функционировать, однако для оценки возможных повреждений из соображений безопасности наблюдателям не удалось добраться до места, где она установлена.

А 16 ноября, в 19:36, камерой было зафиксировано прилет гранаты ручного или станкового противотанкового гранатомета и последующий взрыв.

“Украинская сторона СЦКК заявляет, что указанные факты являются свидетельством устойчивого нежелания НВФ ОРДО способствовать выполнению Мандату СММ ОБСЕ и предоставить возможность получать объективную информацию. Дополнительным свидетельством этого является то, что представители НВФ не способствуют СММ ОБСЕ в мониторинге ситуации в целом на территории ОРЛО и ОРДО, скрывают истинную информацию и создают видимость якобы „угрозы“ этим объектам инфраструктуры со стороны подразделений Вооруженных Сил Украины”, — сообщили в штабе.

Как сообщал УНН, боевики с начала суток совершили 10 обстрелов, горячее всего было под Троицким.