Бойовики на навчаннях влучили артснарядом у житловий будинок в Єнакієвому - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Бойовики 22 березня під час навчальних артилерійських стрільб влучили снарядом у житловий будинок окупованого Єнакієвого. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“22 березня цього року під час виконання вправ з практичних стрільб артилерійський підрозділ однієї з мотострілецьких бригад так званого 1-го АК російсько-окупаційних військ влучив снарядом у житловий будинок в окупованому місті Єнакієво”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, також стало відомо, що бойовики у житловій зоні окупованого міста Азов обладнали склад боєприпасів.
Як повідомляв УНН, 23 березня бойовикі двічи із 120-мм мінометів обстріляли житлові квартали Авдіївки.