Боевики на учениях попали артснарядом в жилой дом в Енакиево - разведка

"22 марта этого года во время выполнения упражнений по практическим стрельбам артиллерийское подразделение одной из мотострелковых бригад так называемого 1-го АК российско-оккупационных войск попал снарядом в жилой дом в оккупированном городе Енакиево", - сказал Гуцуляк.

По его словам, также стало известно, что боевики в жилой зоне оккупированного города Азов оборудовали склад боеприпасов.

Как сообщал УНН, 23 марта боевики дважды с 120-мм минометов обстреляли жилые кварталы Авдеевки.