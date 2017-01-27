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Бойовики на маріупольському напрямку підтягнули до лінії фронту танки

Бойовики на маріупольському напрямку підтягнули до лінії фронту танки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. На на маріупольському напрямку бойовики підтягнули до лінії фронту міномети, танки, гармати, почав їх масово застосовувати. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Маріупольський напрямок. Там, як і на луганському, противник свідомо йде на загострення обстановки. Ворог підтягнув до лінії фронту міномети, танки, гармати, почав їх масово застосовувати”, — сказав він.

Як повідомляє О.Мотузяник, основні бойові дії минулої добивалися на ділянках фронту Красногоріївка-Маріївка та Павлопіль-Широкіне. На Широкіному противник вів вогонь зі східного та північно-східного напрямків, залучаючи при цьому різні зразки важкої зброї. Також минулої доби була зафіксована ворожа снайперська активність у Новотроїцькому та Лебединському.

Всього минулої доби на маріупольському напрямку відбулося 32 ворожих обстріли, 16 з яких з використанням важкого озброєння.

Нагадаємо, окупанти на луганському напрямку випустили більше 180 снарядів.

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