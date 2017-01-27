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Боевики на мариупольском направлении подтянули к линии фронта танки

Боевики на мариупольском направлении подтянули к линии фронта танки

Киев • УНН

 • 8494 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. На  мариупольском направлении боевики подтянули к линии фронта минометы, танки, пушки, начали их массово применять. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Мариупольское направление. Там, как и на луганском, противник сознательно идет на обострение обстановки. Враг подтянул к линии фронта минометы, танки, пушки, начал их массово применять ", - сказал он.

Как сообщает А.Мотузяник, основные боевые действия  за прошедшии сутки велись на участках фронта Красногоровка-Мариивка и Павлополь-Широкино. На Широкино противник вел огонь с восточного и северо-восточного направлений, привлекая при этом различные образцы тяжелого оружия. Также за прошедшие сутки была зафиксирована вражеская снайперская активность в Новотроицком и Лебединском.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 32 вражеских обстрелов, 16 из которых с использованием тяжелого вооружения.

Напомним, оккупанты на луганском направлении выпустили более 180 снарядов .

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