Боевики на мариупольском направлении подтянули к линии фронта танки

"Мариупольское направление. Там, как и на луганском, противник сознательно идет на обострение обстановки. Враг подтянул к линии фронта минометы, танки, пушки, начал их массово применять ", - сказал он.

Как сообщает А.Мотузяник, основные боевые действия за прошедшии сутки велись на участках фронта Красногоровка-Мариивка и Павлополь-Широкино. На Широкино противник вел огонь с восточного и северо-восточного направлений, привлекая при этом различные образцы тяжелого оружия. Также за прошедшие сутки была зафиксирована вражеская снайперская активность в Новотроицком и Лебединском.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 32 вражеских обстрелов, 16 из которых с использованием тяжелого вооружения.

Напомним, оккупанты на луганском направлении выпустили более 180 снарядов .