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Бойовики на маріупольському напрямку 22 рази порушили “режим тиші” минулої доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Минулої доби бойовики 22 рази порушили "режим тиші" на маріупольському напрямку, двічі із застосуванням важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідними речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН

Бойовики на маріупольському напрямку 22 рази порушили “режим тиші” минулої доби

За його словами, на маріупольському напрямку основним районом протистояння залишаються приморські ділянки на півдні.

"Противник важке озброєння вчора також майже не застосовував. Виключенням стали епізодичні мінометні обстріли сил АТО у Павлополі і Водяному. Так, один із сеансів бойової активності у Водяному тривав півтори години. Загалом, на ділянці фронту від Павлополя до Широкіного зберігається наступна тенденція: сили окупантів активізуються вранці і продовжують відкривати вогонь у бік наших позицій упродовж усієї доби до настання пізнього вечора. Після цього наступає відносне затишшя, яке зберігається до 7-8 години ранку. Далі противник продовжує подібний сценарій", - заявив О.Мотузяник.

Крім цього, у Маріїнському районі вчора ворог був активний лише в обідню пору доби, де провів півгодинну збройну провокацію з використанням легкого озброєння.

"Всього вчора на маріупольському напрямку зафіксовано 22 ворожі обстріли, у двох випадках з важкого озброєння", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, понад 36 тис. військових нагороджено за час АТО.

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