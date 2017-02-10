Боевики на мариупольском направлении 22 раза нарушили "режим тишины" за прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили "режим тишины" на мариупольском направлении, дважды с применением тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга ветствующими представитель Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
По его словам, на мариупольском направлении основным районом противостояния остаются приморские участки на юге.
"Противник тяжелое вооружение вчера также почти не применял. Исключением стали эпизодические минометные обстрелы сил АТО в Павлополе и Водяном. Так, один из сеансов боевой активности в Водяном длился полтора часа. В общем, на участке фронта от Павлополя до Широкино сохраняется следующая тенденция: силы оккупантов активизируются утром и продолжают открывать огонь в сторону наших позиций на протяжении всех суток до наступления позднего вечера. После этого наступает относительное затишье, которое сохраняется до 7-8 часов утра. Далее противник продолжает подобный сценарий", - заявил А.Мотузяник.
Кроме этого, в Мариинском районе вчера враг был активен только в обед, где провел получасовую вооруженную провокацию с использованием легкого вооружения.
"Всего вчера на мариупольском направлении зафиксировано 22 враждебных обстрела, в двух случаях из тяжелого вооружения", - отметил он.
Как сообщал УНН, более 36 тыс. военных награждены за время АТО.