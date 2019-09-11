Бойовики на Донбасі з початку доби п’ять разів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. З початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики п’ять разів обстріляли українські позиції, передає УНН з посиланням на повідомлення пресцентру ООС у Facebook.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, — йдеться в повідомленні.
Так, повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив три обстріли позицій Об’єднаних сил: неподалік Богданівки з напрямку Петрівського — з озброєння БМП, поблизу Невельського з напрямку Старомихайлівки — зі стрілецької зброї та неподалік Новогнатівки з напрямку Докучаєвська — зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив два обстріли позицій Об’єднаних сил: неподалік Жолобка з напрямку Сентянівки — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а в районі Зайцевого — з гранатометів різних систем.
Як повідомляв УНН, 10 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.