Боевики на Донбассе с начала суток пять раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики пять раз обстреляли украинские позиции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Так, сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил: неподалеку Богдановки по направлению Петровского - из вооружения БМП, вблизи Невельского по направлению Старомихайловки - из стрелкового оружия и неподалеку Новогнатовки по направлению Докучаевска - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил: неподалеку Желобка по направлению Сентяновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а в районе Зайцевого - из гранатометов различных систем.
Как сообщал УНН, 10 сентября вооружённые формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.