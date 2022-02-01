На Донбасі бойовики стягують до передової снайперів та розрахунки ПТРК – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Бойовики провели на Донбасі ротацію передових підрозділів армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
Повідомили, що командування ЗС РФ продовжує утримувати у готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.
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"Зокрема, противник провів планову ротацію передових підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів з посиленням їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь", - ідеться в повідомленні.
В розвідці зазначають, що разом з тим, утримання командуванням противника особового складу в постійній напруженій обстановці призводить до погіршення морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ.
"Як наслідок, протягом минулої доби внаслідок нестатутних взаємовідносин загинуло два та важко поранено одного військовослужбовця окупантів", - інформує ГУР.
Доповнення
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 31 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.