ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 31 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
Деталі
В напрямку Світлодарська окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї, внаслідок чого вогнепальне поранення дістав цивільний місцевий мешканець.
Силами медичного підрозділу однієї з механізованих бригад Збройних Сил України чоловіка доправлено до Світлодарської міської лікарні.
Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.