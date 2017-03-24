Бойовики на Донбасі продовжують порушувати правопорядок у нетверезому стані — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня УНН. Командуванню російських окупаційних військ не вдається стабілізувати зниження рівня морально-психологічний стану особового складу 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“У 6-му окремому мотострілецькому полку (Кадіївка) 2-го АК військовослужбовці групами по 2-3 особи зі зброєю з’являються у громадських місцях, порушують правопорядок у нетверезому стані, здійснюють крадіжки у торгових точках та особистого майна місцевих мешканців. З метою уникнення відповідальності та приховування таких фактів, командуванням полку доповідається керівництву недостовірна інформація щодо контролю наявності особового складу. Зокрема, про військовослужбовців, які самовільно залишили місця служби командири підрозділів доповідають, що їх підлеглі перебувають у звільненнях, відпустках та на лікуванні”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що командуванням корпусу до полку направлено комісію з метою перевірки організації обліку особового складу у всіх підрозділах частини.
Нагадаємо, за даними розвідки, троє озброєних бойовиків самовільно залишили місце розташування своїх формувань і пограбували більше десяти будинків у місті Кальміуське Донецької області.