Боевики на Донбассе продолжают нарушать правопорядок в нетрезвом состоянии - разведка

"В 6-м отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2-го АК военнослужащие группами по 2-3 человека с оружием появляются в общественных местах, нарушают правопорядок в нетрезвом состоянии, совершают кражи в торговых точках и личного имущества местных жителей. Во избежание ответственности и для сокрытия таких фактов, командованием полка докладывается руководству недостоверная информация относительно контроля личного состава. В частности, о военнослужащих, которые самовольно оставили места службы командиры подразделений докладывают, что их подчиненные находятся в увольнениях, отпусках и на лечении", - говорится в сообщении.

Также указано, что командованием корпуса в полк направлена ​​комиссия с целью проверки организации учета личного состава во всех подразделениях части.

Напомним, по данным разведки, трое вооруженных боевиков самовольно оставили местоположение своих формирований и ограбили более десяти домов в городе Кальмиусское Донецкой области.