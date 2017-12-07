Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання 4 рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів сил АТО, через що українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь у всіх випадках. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Сьогоднішній день на Донбасі знову не пройшов мирно. Російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння... Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Майже на кожен обстріл військовослужбовці Збройних Сил України відповідали агресору з гранатометів і стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що на Луганському напрямку зафіксовано один обстріл. У післяобідню пору ворог зі 120-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь на підступах до Троїцького.
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На Донецькому напрямку противник з 82-мм мінометів, гранатометів і легкого піхотного озброєння неодноразово обстрілював українських воїнів, які тримають оборону у передмісті Авдіївки.