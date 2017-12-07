Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции сил АТО

"Сегодняшний день на Донбассе снова не прошел мирно. Российско-оккупационные войска продолжали вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение ... В общем, от полуночи, российско-террористические войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Почти на каждый обстрел военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на Луганском направлении зафиксирован один обстрел. В послеобеденную пору враг из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь на подступах к Троицкому.

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На Донецком направлении противник с 82-мм минометов, гранатометов и легкого пехотного вооружения неоднократно обстреливал украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Авдеевки.