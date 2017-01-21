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Бойовики минулої доби відкрили вогонь у раніше спокійних районах на Донбасі

Бойовики минулої доби відкрили вогонь у раніше спокійних районах на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Минулої доби бойовики в зоні проведення АТО почали обстрілювати райони, в яких бойові дії раніше не велися. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олксандр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"На відміну від минулих днів, ворожі провокації розподілилися рівномірно по всьому фронту (маріупольський напрямок – ред.). Таким чином, на приморських рубежах, зокрема в Широкиному, стало значно спокійніше. Проте окупанти почали стріляти в інших місцях, де бойові дії раніше велися досить рідко. Найбільше ворожих обстрілів вчора сталося в Гнутовому. Це стосується як маріупольського напрямку, так і всього району проведення АТО", - зазначив він.

Всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 17 ворожих обстрілів, зокрема 1 – з важкого озброєння, 5 обстрілів - на луганському та 5 - на донецькому напрямку.

Нагадаємо, боєприпаси російського виробництва виявили в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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