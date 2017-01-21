Боевики за прошедшие сутки открыли огонь в ранее спокойных районах на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. За прошедшие сутки боевики в зоне проведения АТО начали обстреливать районы, в которых боевые действия ранее не велись. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"В отличие от прошлых дней, враждебные провокации распределились равномерно по всему фронту (мариупольское направление - ред.). Таким образом, на приморских рубежах, в частности в Широкино, стало значительно спокойнее. Однако оккупанты начали стрелять в других местах, где боевые действия ранее велись достаточно редко. Больше всего вражеских обстрелов вчера произошло в Гнутово. Это касается как мариупольского направления, так и всего района проведения АТО", - отметил он.
Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 17 вражеских обстрелов, в том числе 1 - из тяжелого вооружения, 5 обстрелов - на луганском и 5 - на донецком направлении.
Напомним, боеприпасы российского производства обнаружили в зоне АТО.