Боевики за прошедшие сутки открыли огонь в ранее спокойных районах на Донбассе

"В отличие от прошлых дней, враждебные провокации распределились равномерно по всему фронту (мариупольское направление - ред.). Таким образом, на приморских рубежах, в частности в Широкино, стало значительно спокойнее. Однако оккупанты начали стрелять в других местах, где боевые действия ранее велись достаточно редко. Больше всего вражеских обстрелов вчера произошло в Гнутово. Это касается как мариупольского направления, так и всего района проведения АТО", - отметил он.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 17 вражеских обстрелов, в том числе 1 - из тяжелого вооружения, 5 обстрелов - на луганском и 5 - на донецком направлении.

Напомним, боеприпасы российского производства обнаружили в зоне АТО.