Бойовики майже годину обстрілювали Красногорівку

"Сьогодні, 25 січня, російсько-окупаційні війська у черговий раз грубо порушили Мінські домовленості. Близько 15-ї години український населений пункт Красногорівка був обстріляний із застосуванням реактивних установок Град “П”. По мирним мешканцям України було випущено щонайменше чотири ракети. Обстріл тривав 40 хвилин. Жертв серед мирного населення немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військових з початку доби.