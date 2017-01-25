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Боевики почти час обстреливали Красногоровку

Боевики почти час обстреливали Красногоровку

Киев • УНН

 • 7570 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня, 25 января, российско-оккупационные войска с 15 часов в течение 40 мин. обстреливали Красногоровку, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня, 25 января, российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности. Около 15 часов украинский населенный пункт Красногоровка был обстрелян с применением реактивных установок Град "П". По мирным жителям Украины было выпущено по меньшей мере четыре ракеты. Обстрел продолжался 40 минут. Жертв среди мирного населения нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военных с начала суток.

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