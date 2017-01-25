Боевики почти час обстреливали Красногоровку

"Сегодня, 25 января, российско-оккупационные войска в очередной раз грубо нарушили Минские договоренности. Около 15 часов украинский населенный пункт Красногоровка был обстрелян с применением реактивных установок Град "П". По мирным жителям Украины было выпущено по меньшей мере четыре ракеты. Обстрел продолжался 40 минут. Жертв среди мирного населения нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военных с начала суток.