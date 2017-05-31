Бойовики масово подають рапорти на звільнення - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Різко зросла кількість бойовиків, що подають рапорти на дострокове розірвання контрактів. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“На кінець травня ц.р. у з’єднаннях і частинах російських окупаційних військ зросла кількість військовослужбовців, які подають рапорти на звільнення, внаслідок невдоволення низьким рівнем грошового забезпечення та зневажливим ставленням до них з боку командирів (кадрових військовослужбовців ЗС РФ). Звільнитись намагаються військовослужбовці ланки "рядовий - сержант", а також молодші офіцери, у першу чергу ті, які були завербовані з місцевого населення”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, у 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК 15 військовослужбовців з числа зазначених категорій подали рапорти на звільнення і, очікуючи рішення про звільнення, відмовляються повертатись на передові позиції або виконувати інші завдання, що стосуються виконання бойових завдань.
Як передавав УНН, бойовики під час навчальних стрільб обстріляли населений пункт.