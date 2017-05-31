Боевики массово подают рапорты на увольнение - разведка

"На конец мая с.г. в соединениях и частях российских оккупационных войск возросло количество военнослужащих, которые подают рапорты на увольнение, в результате недовольство низким уровнем денежного обеспечения и пренебрежительным отношением к ним со стороны командиров (кадровых военнослужащих ВС РФ). Освободиться пытаются военнослужащие звена "рядовой - сержант", а также младшие офицеры, в первую очередь те, которые были завербованы из местного населения", - говорится в сообщении.

В частности, в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК 15 военнослужащих из числа указанных категорий подали рапорты на увольнение и, ожидая решения об увольнении, отказываются возвращаться на передовые позиции или выполнять другие задачи, касающиеся выполнения боевых задач.

Как сообщал УНН, боевики во время учебных стрельб обстреляли населенный пункт.