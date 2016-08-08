Бойовики "ІД" захопили американську зброю - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Бойовики з угрупування “Ісламська держава” поширили фотографії американської зброї і спорядження, яке нібито раніше належало військовослужбовцям з США і було захоплено на сході Афганістану, передає УНН з посиланням на Reuters.
На знімках, зокрема, видно американську переносну ракетну установку, гранати, постріли для підствольного гранатомета, кулеметні стрічки, димові шашки, збройові магазини, рації і обмундирування, які, відзначає агентство, як правило, не використовуються афганськими військами. Крім того, в кадр потрапила ідентифікаційна карта службовця сухопутних військ США фахівця Райана Ларсона.
Американське армійське командування в Кабулі своєю чергою заявило, що Р.Ларсона в полон ніхто не захоплював, “він продовжує нести службу в складі свого підрозділу”.
“Спеціаліст Р.Ларсон (звання, еквівалентну капрала) був прикріплений до загону, який здійснює спільну операцію з військовими Афганістану. Картка солдата і деяка частина обладнання були залишені після її завершення”, — сказав представник збройних сил США, командер Рон Флісвінг, зазначивши, що втрата особистого посвідчення є прикрим фактом.
Крім того, зараз в Пентагоні намагаються визначити, як саме і хто кинув на поле бою зброю та інші предмети.
Спочатку президент США Барак Обама розраховував повернути додому майже всіх військовослужбовців США до початку 2017 року, проте був змушений переглянути свої плани, оскільки ситуація в Афганістані залишається нестабільною. У жовтні він оголосив про рішення уповільнити виведення військ з цієї країни, щоб зберегти там протягом майже всього 2016 року контингент чисельністю 9,8 тис. осіб. Поки передбачається, що до кінця наступного року кількість американських військових в Афганістані скоротиться до 5,5 тис. Американські війська розташовуються в Кабулі, а також на трьох базах в інших районах Афганістану.