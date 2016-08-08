Боевики "ИГ" захватили американское оружие - СМИ

На снимках, в частности, видно американскую переносную ракетную установку, гранаты, выстрелы для подствольного гранатомета, пулеметные ленты, дымовые шашки, оружейные магазины, рации и обмундирование, которые, отмечает агентство, как правило, не используются афганскими войсками. Кроме того, в кадр попала идентификационная карта служащего сухопутных войск США специалиста Райана Ларсона.

Американское армейское командование в Кабуле в свою очередь заявило, что Р.Ларсона в плен никто не захватывал, "он продолжает нести службу в составе своего подразделения".



"Специалист Р.Ларсон (звание, эквивалентное капрала) был прикреплен к отряду, который осуществляет совместную операцию с военными Афганистана. Карточка солдата и некоторая часть оборудования были оставлены после ее завершения", - сказал представитель вооруженных сил США, коммандер Рон Флисвинг, отметив, что потеря личного удостоверения является досадным фактом.

Кроме того, сейчас в Пентагоне пытаются определить, как и кто бросил на поле боя оружие и другие предметы.

Сначала президент США Барак Обама рассчитывал вернуть домой многих военнослужащих США в начале 2017 года, однако был вынужден пересмотреть свои планы, поскольку ситуация в Афганистане остается нестабильной. В октябре он объявил о решении замедлить вывод войск из этой страны, чтобы сохранить там в течение почти всего 2016 года контингент численностью 9,8 тыс. человек. Пока предполагается, что к концу следующего года количество американских военных в Афганистане сократится до 5,5 тыс. Американские войска располагаются в Кабуле, а также на трех базах в других районах Афганистана.