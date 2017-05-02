Бойовики "ІД" вбили понад 30 цивільних у таборі для біженців - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Більше 30 мирних жителів і бійців опозиції загинули в нападі ісламістів угрупування "ІД"на північному сході Сирії поблизу кордону з Іраком, передає УНН з посиланням на ВВС.
Повідомляється, що бойовики напали на тимчасовий табір сирійських та іракських біженців у місті Раджм-ес-Салібі, що на південний схід від міста Шаддаді.
Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив: "щонайменше п'ятеро бомбістів-смертників підірвалися біля і всередині табору". За його даними, щонайменше 32 людини були вбиті в результаті вибухів і перестрілки.
Згідно з повідомленням державного сирійського інформагентства SANA, більше 30 мирних жителів загинули, 34 людини постраждали.
Джерело в іракській армії повідомило ВВС, що нападники викрали десятки людей. Підтверджень цієї інформації поки немає.
Як повідомляв УНН, угрупування "ІД" взяло на себе відповідальність за вибухи в Багдаді.