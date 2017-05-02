Боевики "ИД" убили более 30 гражданских в лагере для беженцев - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Более 30 мирных жителей и бойцов оппозиции погибли в нападении исламистов группировки "ИД" на северо-востоке Сирии близ границы с Ираком, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Сообщается, что боевики напали на временный лагерь сирийских и иракских беженцев в городе Раджма-эс-Салиба, что на юго-восток от города Шаддади.
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил: "по меньшей мере пять бомбистов-смертников подорвались у и внутри лагеря". По его данным, по меньшей мере 32 человека были убиты в результате взрывов и перестрелки.
Согласно сообщению государственного сирийского информагентства SANA, более 30 мирных жителей погибли, 34 человека пострадали.
Источник в иракской армии сообщил ВВС, нападавшие похитили десятки людей. Подтверждений этой информации пока нет.
Как сообщал УНН, группировка "ИД" приняло на себя ответственность за взрывы в Багдаде .