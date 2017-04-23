Бойовики "ІД" вбили десятьох солдатів у Іраку

Інцидент стався у віддаленому пустельному районі на заході країни, неподалік від кордону з Йорданією.

“Члени ІД за допомогою автоматів та ракетних установок атакували цивільні та військові автомобілі, які перевозили солдатів поблизу міста Ер-Рутба”, — повідомив представник іракської армії.

Внаслідок обстрілу поранення отримали 20 осіб. Повідомляється, що бойовики “ІД” були переодягнені в солдатські однострої.