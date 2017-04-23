Боевики "ИД" убили десятерых солдат в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Группа боевиков террористической группировки "Исламское государство" в воскресенье, 23 апреля, устроили засаду и обстреляли конвой правительственных сил безопасности Ирака. Во время обстрела погибли 10 иракских солдат и пограничников, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Инцидент произошел в отдаленном пустынном районе на западе страны, недалеко от границы с Иорданией.
“Члены ИД с помощью автоматов и ракетных установок атаковали гражданские и военные автомобили, которые перевозили солдат вблизи города Эр-Рутба”, — сообщил представитель иракской армии.
В результате обстрела ранения получили 20 человек. Сообщается, что боевики “ИД” были переодетые в солдатские мундиры.