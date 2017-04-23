Боевики "ИД" убили десятерых солдат в Ираке

Инцидент произошел в отдаленном пустынном районе на западе страны, недалеко от границы с Иорданией.

“Члены ИД с помощью автоматов и ракетных установок атаковали гражданские и военные автомобили, которые перевозили солдат вблизи города Эр-Рутба”, — сообщил представитель иракской армии.

В результате обстрела ранения получили 20 человек. Сообщается, что боевики “ИД” были переодетые в солдатские мундиры.