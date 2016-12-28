Бойовики і чиновники "ДНР" почали вивозити сім’ї через чутки про "масштабний наступ ЗСУ на Дебальцеве"

“Починаючи з 20.12.2016 р, місцеві бойовики „1-го АК ДНР“ і „місцеві чиновники“ „ДНР“ масово вивозять свої сім’ї з н.п. Дебальцево, Вуглегірськ, Дебальцевського (кол. Комуна) у зв’язку із загостренням протистояння на лінії розмежування на цій ділянці. Ажіотажу сприяє поширення чуток серед бойовиків про те, що після „розвідки боєм“ в районі Світлодарськ дуги ЗСУ готують „масштабний наступ“ на Дебальцеве. Основна частина сімей бойовиків вивозиться в н.п.Горлівка з можливою подальшою їх евакуацією вглиб окупованої території”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, за даними "Інформаційного спротиву", у “ЛНР” можливі провокації з жертвами серед мирного населення.