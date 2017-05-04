Бойовики двічі вистрілили з "Граду" по Широкиному
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Минулої доби бойовики здійснили два постріли з переносної реактивної установки “Град-П” по Широкиному. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На маріупольському напрямку як і раніше основні бойові дії тривають східніше Маріуполя на ділянці фронту Павлопіль-Широкіне. Так, у Водяному, після 20 години відбувся півгодинний артилерійський обстріл з боку російсько-окупаційних військ. Тоді противник випустив по наших позиціях близько 30 артилерійських снарядів. Ворожі мінометні обстріли відбулися у Павлополі, Гнутовому і Широкиному. І також в останньому противник здійснив два постріли з переносної реактивної установки “Град-П”, так званий “Партизан,” — повідомив О.Мотузяник.
Крім того, у Маріїнському районі бойовики активізувалися у другій половині доби. Там снайпери обстріляли сили АТО.
Всього вчора на маріупольському напрямку відбулося 24 ворожі обстріли, третина з них з використанням важкого озброєння. І при цьому ворог випустив по наших позиціях 45 мінометних боєприпасів та 20 артилерійських снарядів.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО дев’ятеро військовослужбовців отримали поранення.