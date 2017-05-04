Боевики дважды выстрелили из "Града" по Широкино

"На мариупольском направлении по-прежнему основные боевые действия продолжаются восточнее Мариуполя на участке фронта Павлополь-Широкино. Так, в Водяное, после 20 часов состоялся получасовой артиллерийский обстрел со стороны российско-оккупационных войск. Тогда противник выпустил по нашим позициям около 30 артиллерийских снарядов. Вражеские минометные обстрелы произошли в Павлополь, Гнутово и Широкино. И также в последнем противник произвел два выстрела из переносной реактивной установки "Град-П", так называемый "Партизан", - сообщил О.Мотузяник.

Кроме того, в Мариинском районе боевики активизировались во второй половине суток. Там снайперы обстреляли силы АТО.

Всего вчера на мариупольском направлении состоялось 24 враждебные обстрелы, треть из них с использованием тяжелого вооружения. И при этом враг выпустил по нашим позициям 45 минометных боеприпасов и 20 артиллерийских снарядов.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО девять военнослужащих получили ранения.