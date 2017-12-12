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Бойовики "ДНР" заборонили спостерігачам ОБСЄ спілкуватися з жителями Горлівки

Бойовики "ДНР" заборонили спостерігачам ОБСЄ спілкуватися з жителями Горлівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Бойовики "ДНР" заборонилиспостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ спілкуватися з місцевими жителями тимчасово окупованої Горлівки. Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ, передає УНН

Як повідомляється, 8 грудня, збройні члени "ДНР" зупинили патруль Місії біля автозаправної станції поряд з блокпостом в Горлівці і не пропустили спостерігачів на територію блокпоста.

"У районі цього ж блокпоста в Горлівці до спостерігачів, що розмовляли з групою цивільних осіб, підійшли озброєні члени "ДНР". Озброєні особи сказали спостерігачам припинити розмови з мирними жителями і покинути цей район", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що патруль СММ покинув район і про обидва факти поінформувала Спільний центр по контролю і координації.

Як повідомляв УНН, відео ОБСЄ спростувало фейки щодо використання силами АТО фосфорних боєприпасів.

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