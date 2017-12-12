Боевики "ДНР" запретили наблюдателям ОБСЕ общаться с жителями Горловки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Боевики "ДНР" заборонилиспостеригачам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ общаться с местными жителями временно оккупированной Горловки. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
Как сообщается, 8 декабря, вооруженные члены "ДНР" остановили патруль Миссии у автозаправочной станции рядом с блокпостом в Горловке и не пропустили наблюдателей на территорию блокпоста.
"В районе этого же блокпоста в Горловке к наблюдателям, что разговаривали с группой гражданских лиц, подошли вооруженные члены "ДНР". Вооруженные лица сказали наблюдателям прекратить разговоры с мирными жителями и покинуть этот район", - говорится в сообщении.
Отмечается, что патруль СММ покинул район и о двух фактах сообщила Совместный центр по контролю и координации.
Как сообщал УНН, видео ОБСЕ опровергло фейки по использованию силами АТО фосфорных боеприпасов.