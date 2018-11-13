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Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 4 обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу ООС у Facebook.

“Упродовж цієї доби російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому, ворог двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами... Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав”, — поінформували у прес-центрі.

Як розповіли у штабі, противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика.

“З мінометів калібру 82 мм окупанти двічі обстріляли наші опорні пункти в районі Кримського, а з гранатометів ворог провокував українських військових неподалік Красногорівки”, — уточнили у прес-центрі ООС.

У штабі також зазначили, що українські підрозділи, обороняючись, застосовують для стабілізації ситуації чергові вогневі засоби, проте, готові і до більш активних заходів.

Нагадаємо, минулої доби бойовики відкривали вогонь по наших позиціях на Донбасі 9 разів. 

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