Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 4 обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу ООС у Facebook.
“Упродовж цієї доби російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому, ворог двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами... Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав”, — поінформували у прес-центрі.
Як розповіли у штабі, противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика.
“З мінометів калібру 82 мм окупанти двічі обстріляли наші опорні пункти в районі Кримського, а з гранатометів ворог провокував українських військових неподалік Красногорівки”, — уточнили у прес-центрі ООС.
У штабі також зазначили, що українські підрозділи, обороняючись, застосовують для стабілізації ситуації чергові вогневі засоби, проте, готові і до більш активних заходів.
Нагадаємо, минулої доби бойовики відкривали вогонь по наших позиціях на Донбасі 9 разів.