Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106630 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113368 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150873 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145269 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136844 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128395 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171732 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9089 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 4 обстрелы позиций Объединенных сил на Донбассе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"В течение этого периода российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом, враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями ... В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", - сообщили в пресс-центре.

Как рассказали в штабе, противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалыка.

"С минометов калибра 82 мм оккупанты дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Крымского, а из гранатометов враг провоцировал украинских военных неподалеку Красногоровки", - уточнили в пресс-центре ООС.

В штабе также отметили, что украинские подразделения, обороняясь, применяют для стабилизации ситуации дежурные огневые средства, однако, готовы и к более активным мерам.

Напомним, за минувшие сутки боевики открывали огонь по нашим позициям на Донбассе 9 раз.

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