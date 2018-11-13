Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 4 обстрелы позиций Объединенных сил на Донбассе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС в Facebook.
"В течение этого периода российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом, враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями ... В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", - сообщили в пресс-центре.
Как рассказали в штабе, противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалыка.
"С минометов калибра 82 мм оккупанты дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Крымского, а из гранатометов враг провоцировал украинских военных неподалеку Красногоровки", - уточнили в пресс-центре ООС.
В штабе также отметили, что украинские подразделения, обороняясь, применяют для стабилизации ситуации дежурные огневые средства, однако, готовы и к более активным мерам.
Напомним, за минувшие сутки боевики открывали огонь по нашим позициям на Донбассе 9 раз.