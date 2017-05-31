Бойовики чотири рази обстріляли передмістя Авдіївки з початку доби
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. З початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових в передмісті Авдіївки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Донецький напрямок. На цій частині фронту бандформування 4 рази обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону у південному передмісті Авдіївки. Застосовували бойовики гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Окрім того, по одній з наших позицій вів вогонь ворожий снайпер”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, на приморському напрямку бандформування двічі відкривали вогонь по оборонних украпленнях сил АТО — з 82-мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів неподалік Чермалика.
На луганському напрямку 4 рази незаконні збройні формування відкривали вогонь по українських воїнах на цій ділянці. Зокрема, двічі під обстріли зі стрілецької зброї потрапили оборонні укріплення сил АТО в районі Донця. А поблизу Новотошківського бойовики випустили в бік наших позицій більше десятка 82-мм мін. Там же зафіксовано ведення вогню снайпером противника.
Також, за повідомленням прес-центру, станом на цей час, з початку доби, втрат серед українських воїнів не було.
Як повідомляв УНН, минулої доби один військовослужбовець загинув в зоні АТО.