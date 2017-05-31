Боевики четыре раза обстреляли пригород Авдеевки с начала суток
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных в пригороде Авдеевки, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Донецкое направление. На этой части фронта бандформирования 4 раза обстреливали украинских воинов, которые держат оборону в южном пригороде Авдеевки. Применяли боевики гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, по одной из наших позиций вел огонь вражеский снайпер", - говорится в сообщении.
Кроме того, на приморском направлении бандформирования дважды открывали огонь по оборонным вкраплениями сил АТО - с 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Чермалыка.
На луганском направлении 4 раза незаконные вооруженные формирования открывали огонь по украинским воинам на этом участке. В частности, дважды под обстрелы из стрелкового оружия попали оборонительные укрепления сил АТО в районе Донца. А вблизи Новотошковского боевики выпустили в сторону наших позиций более десятка 82-мм мин. Там же зафиксировано ведения огня снайпером противника.
Также, по сообщению пресс-центра, по состоянию на данный момент, с начала суток, потерь среди украинских воинов не было.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки один военнослужащий погиб в зоне АТО.