Бойовики 8 разів обстріляли позиції ЗСУ на лінії розмежування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Протягом минулої доби російсько-терористичні війська вісім разів обстрілювали розташування українських захисників вздовж усієї лінії розмежування. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
Зокрема, найбільша активність бойовиків зафіксована в районі села Кримське Новоайдарського району: вогонь відкривався 5 разів. Так, вранці обстріли тривали більше години. При цьому, застосовувалося озброєння БМП, протитанкові ракетні комплекси, зенітні установки, міномети 120-го і 82-го калібрів, гранатомети різних типів, стрілецька зброю. Також працював ворожий снайпер.
Водночас, вдень ворог відкривав вогонь з танка, здійснивши 5 пострілів, та застосував 120-мм та 82-мм міномети, випустивши по нашим позиціям понад 70 мін. Також вдень зі стрілецької зброї обстріляно село Трьохізбенка Новоайдарського району та село Новоолександрівка Попаснянського району.
Позиції ЗСУ біля Станиці Луганської найманці три години обстрілювали зі сторони пам’ятника Князю Ігорю, використавши БМП, 82-мм міномети, гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, українським захисникам довелося двічі відкривати вогонь у відповідь.