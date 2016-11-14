Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на линии разграничения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-террористические войска восемь раз обстреливали расположение украинских защитников вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Луганской ОГА.
В частности, наибольшая активность боевиков зафиксирована в районе села Крымское Новоайдарского района: огонь открывался 5 раз. Так, утром обстрелы продолжались более часа. При этом, применялось вооружение БМП, противотанковые ракетные комплексы, зенитные установки, минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных типов, стрелковое оружие. Также работал вражеский снайпер.
В то же время, днем враг открывал огонь из танка, осуществив 5 выстрелов, и применил 120-мм и 82-мм минометы, выпустив по нашим позициям более 70 мин. Также днем из стрелкового оружия обстреляли село Трехизбенка Новоайдарского района и село Новоалександровка Попаснянского района.
Позиции ВСУ возле Станицы Луганской наемники 3 часа обстреливали со стороны памятника Князю Игорю, использовав БМП, 82-мм минометы, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, украинским защитникам пришлось дважды открывать огонь.