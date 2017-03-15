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Бойовики 46 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Бойовики 46 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. З початку доби бойовики 46 разів обстріляли позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Російсько—терористичні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України та з початком доби здійснили 46 обстрілів сил АТО”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, на донецькому напрямку під вогнем мінометів, гранатометів та стрілецької зброї опинились захисники Авдіївки, Троїцького та Луганського. Окрім того по Авдіївці бив танк та вели вогонь снайпери. Опорні пункти в районі Пісків обстрілювались з БМП, а поруч Камянки, Троїцького та шахти Бутівка — з мінометів калібру 120 мм.

На маріупольському напрямку найбільше обстрілів зафіксовано під Широкіним та Водяним, де ворог використав кулемети, БМП та зенітні установки. По позиціям в районі Гнутового зафіксовано вогонь з СПГ, а під Новогригорівкою з БМП. Поруч з Мар’їнкою — з великокаліберних кулеметів.

Натомість, на луганському напрямку в районі Новозванівки велись обстріли з гранатометів різних систем.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО семеро українських військових зазнали поранень.

Українські Національні Новини

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