Бойовики 46 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. З початку доби бойовики 46 разів обстріляли позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Російсько—терористичні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України та з початком доби здійснили 46 обстрілів сил АТО”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, на донецькому напрямку під вогнем мінометів, гранатометів та стрілецької зброї опинились захисники Авдіївки, Троїцького та Луганського. Окрім того по Авдіївці бив танк та вели вогонь снайпери. Опорні пункти в районі Пісків обстрілювались з БМП, а поруч Камянки, Троїцького та шахти Бутівка — з мінометів калібру 120 мм.
На маріупольському напрямку найбільше обстрілів зафіксовано під Широкіним та Водяним, де ворог використав кулемети, БМП та зенітні установки. По позиціям в районі Гнутового зафіксовано вогонь з СПГ, а під Новогригорівкою з БМП. Поруч з Мар’їнкою — з великокаліберних кулеметів.
Натомість, на луганському напрямку в районі Новозванівки велись обстріли з гранатометів різних систем.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО семеро українських військових зазнали поранень.