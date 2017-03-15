Боевики 46 раз открывали огонь по позициям сил АТО

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102869 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118305 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177263 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129545 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124574 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117116 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106470 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107513 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Боевики 46 раз открывали огонь по позициям сил АТО

Боевики 46 раз открывали огонь по позициям сил АТО

Киев  •  УНН

 • 10628 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. С начала суток боевики 46 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Российско-террористические войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины и с начала суток совершили 46 обстрелов сил АТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, на донецком направлении под огнем минометов, гранатометов и стрелкового оружия оказались защитники Авдеевки, Троицкого и Луганского. Кроме того, по Авдеевке бил танк и вели огонь снайперы. Опорные пункты в районе Песков обстреливались из БМП, а возле Каменки, Троицкого и шахты Бутовка - из минометов калибра 120 мм.

На мариупольском направлении больше всего обстрелов зафиксировано в Широкино и Водяным, где враг использовал пулеметы, БМП и зенитные установки. По позициям в районе Гнутово зафиксирован огонь из СПГ, а под Новогригорьевкой из БМП. Рядом с Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении в районе Новозвановки велись обстрелы из гранатометов различных систем.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО семь украинских военных получили ранения.

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