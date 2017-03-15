Боевики 46 раз открывали огонь по позициям сил АТО

"Российско-террористические войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины и с начала суток совершили 46 обстрелов сил АТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, на донецком направлении под огнем минометов, гранатометов и стрелкового оружия оказались защитники Авдеевки, Троицкого и Луганского. Кроме того, по Авдеевке бил танк и вели огонь снайперы. Опорные пункты в районе Песков обстреливались из БМП, а возле Каменки, Троицкого и шахты Бутовка - из минометов калибра 120 мм.

На мариупольском направлении больше всего обстрелов зафиксировано в Широкино и Водяным, где враг использовал пулеметы, БМП и зенитные установки. По позициям в районе Гнутово зафиксирован огонь из СПГ, а под Новогригорьевкой из БМП. Рядом с Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении в районе Новозвановки велись обстрелы из гранатометов различных систем.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО семь украинских военных получили ранения.