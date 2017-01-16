Бойовики 37 разів обстріляли позиції українських військових на маріупольському напрямку

“За вчорашню добу на маріупольському напрямку відбулося 37 ворожих обстрілів, зокрема 6 — із важкого озброєння”, — сказав О.Мотузяник.

Всього, за його словами, кількість обстрілів на маріупольському напрямку більша, ніж на двох разом узятих. Бойовики порушують режим тиші по всій лінії зіткнення. В Мар’їнському районі та поблизу Азовського моря противник традиційно застосував міномети та гармати. Основні “гарячі точки”, як і раніше, — Красногорівка, Мар’їнка, Павлопіль, Гнутове, Широкине. Українські війська ведуть інтенсивний вогонь у відповідь.

Як повідомляв УНН, за минулу добу бойовики випустили понад 20 мін по позиціях українських військових на луганському напрямку.