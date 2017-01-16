Боевики 37 раз обстреляли позиции украинских военных на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. За прошедшие сутки на мариупольском направлении боевики 37 обстреляли позиции сил АТО, из них шесть велось из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За вчерашние сутки на мариупольском направлении произошло 37 вражеских обстрелов, в том числе 6 - из тяжелого вооружения", - сказал А.Мотузянык.
Всего, по его словам, количество обстрелов на мариупольском направлении больше, чем на двух вместе взятых. Боевики нарушают режим тишины по всей линии столкновения. В Марьинском районе и вблизи Азовского моря противник традиционно применил минометы и пушки. Основные "горячие точки", как и раньше, - Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Широкино. Украинские войска ведут интенсивный огонь.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки боевики выпустили более 20 мин по позициям украинских военных на луганском направлении.