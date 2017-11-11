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Бойовики 33 рази порушили перемир’я, двоє українських військових поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО зберігалась тенденція до загострення обстановки. Російсько-окупаційні угруповання активно обстрілювали позиції української армії, застосовуючи при цьому міномети різних калібрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Так, на підступах до Донецька бойовики двічі били з 82-міліметрових мінометів та гранатометів по оборонцях Авдіївки. Також двічі під вогонь ворожих кулеметів потрапили укріплення сил АТО на околицях Зайцевого.

На Луганському напрямку загарбники обстріляли з мінометів опорні пункти Збройних Сил України біля Катеринівки та станції Донець. А з піхотного озброєння били неподалік Луганського і Станиці Луганської.

На Приморському напрямку, у другій половині дня противник застосовував 120-міліметрові міномети біля Павлополя і Водяного. Наші бійці асиметрично відповідали найманцям. У результаті цього протистояння отримав поранення один український військовослужбовець.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 33 рази порушили перемир’я. Сили АТО 24 рази вогнем із піхотного озброєння жорстко пригнічували активність ворога. Унаслідок бойових дій отримали поранення двоє українських захисників.

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