Боевики 33 раза нарушили перемирие, двое украинских военных ранены

Так, на подступах к Донецкая боевики дважды били из 82-миллиметровых минометов и гранатометов по защитникам Авдеевки. Также дважды под огонь вражеских пулеметов попали укрепления сил АТО в окрестностях Зайцево.

На Луганском направлении захватчики обстреляли из минометов опорные пункты Вооруженных Сил Украины у Катериновки и станции Донец. А с пехотного вооружения били неподалеку Луганского и Станицы Луганской.

На Приморском направлении, во второй половине дня противник применял 120-миллиметровые минометы у Павлополь и Водяного. Наши бойцы асимметрично отвечали наемникам. В результате этого противостояния получил ранения один украинский военнослужащий.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. Силы АТО 24 раза огнем с пехотного вооружения жестко подавляли активность врага. В результате боевых действий получили ранения двое украинских защитников.