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Бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військових на маріупольському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Минулої доби бойовики 20 разів вели обстріли по позиціям Збройних сил України на маріупольському напрямку, найгарячішою точкою була Красногорівка. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військових на маріупольському напрямку

“Маріупольський напрямок. Основні бойові дії вчора розгорнулися у Красногорівці. Перш за все, слід зазначити, що це місто перебуває на стику донецького та маріупольського напрямків. І вчора противник задіяв відразу кілька своїх загонів, що розгорнуті в Донецьку та його передмістях. Противник близько 6:30 відкрив вогонь по житлових кварталах, при цьому застосовувалися міномети калібром 82 міліметри, 120 міліметрів, танк та інша бронетехніка. Також були задіяні і установки Град-П”, — повідомив А.Лисенко.

Він зазначив, що кількість випущених боєприпасів вимірюється десятками. Обстріл тривав близько 1,5 години. Українські війська відкривали вогонь у відповідь.

“Внаслідок потужного ворожого обстрілу у Красногорівці пошкоджено 29 будівель, зокрема лікарню. Це відділення швидкої допомоги, неврології та школу. Значна частина помешкань людей знищена вщент. Після влучання боєприпасів сталося кілька пожеж, що були оперативно погашені. Поранено трьох цивільних, значних пошкоджень зазнала інфраструктура — це водогін та каналізація, але водопостачання вже відновлене”, — наголосив речник.

Він також повідомив, що поліцейські патрулюють місто та допомагають мирним мешканцям.

“Пізніше, під час вечірніх сутінків, окупанти ще раз обстріляли цей район, випустивши при цьому 20 мін. Також, як і раніше не припиняються ворожі провокації на ділянці фронту Павлопіль-Широкино, а також у Мар’їнці і північній частині Волноваського району. Кілька разів окупанти використовували міномети, тому сили АТО вели вогонь у відповідь”, — зауважив А.Лисенко.

Речник також додав, що всього минулої доби на маріупольському напрямку сталось 20 ворожих обстрілів, 6 із них із важкого озброєння.

Нагадаємо, 26 травня на маріупольському напрямку в зоні проведення АТО сталося 34 обстріли позицій українських військових.

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